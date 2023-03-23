البرلمان الأوغندي يقر قانونا جديدا ضد المثلية الجنسية

وينص القانون على عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا لإشراك قاصرين في علاقات مثلية، ويُعاقب على التورط المؤكد في العلاقات المثلية بالسجن 14 عامًا، وعلى توفير أماكن لتقديم خدمات الجنس المثلي، سيتم معاقبتهم بالسجن لمدة 10 سنوات، والآباء والأمهات الذين يسمحون لأطفالهم بالمشاركة في علاقات مثلية قد يواجهون ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن.