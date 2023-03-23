أردوغان يعلن موعد وضع حجر الأساس لمنازل متضرري الزلزال

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستضع، يوم غد الخميس، حجر الأساس للمنازل الخاصة بمتضرري الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، تحدث خلالها عن موضوعات متنوعة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب وكالة “الأناضول”.

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وقال الرئيس التركي إنه لم يعد هناك أي مواطن تركي عاجزا لا في منطقة الزلزال ولا خارجها.

وشدد أردوغان على أن الزلزال سوف يظل في مقدمة جدول أعمال الحكومة واهتمامها الوحيد هو تضميد الجراح.

وفي هذا الإطار، أعلن أردوغان عن مناقصة لبناء 46 ألفا و327 منزلا في المدن والقرى ضمن جهود بناء منازل دائمة بمنطقة الزلزال.