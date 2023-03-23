الصحة العالمية: مخاطر الكوليرا على المستوى العالمي مرتفعة للغاية

صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها قيمت خطر الإصابة بالكوليرا على المستوى العالمي بأنه مرتفع للغاية بسبب الزيادة في عدد حالات تفشي المرض وتوسعها الجغرافي.

موسكو – سبوتنيك . وذكرت المنظمة في بيان: “لا تزال القدرة العامة على الاستجابة لحالات التفشي المتعددة والمتزامنة تتعرض لضغوط بسبب النقص العالمي في الموارد، بما في ذلك النقص في لقاح الكوليرا الفموي، فضلاً عن إجهاد العاملين في مجال الصحة العامة والعاملين في المجال الطبي الذين يتعاملون مع تفشي الأمراض المتعددة و حالات طوارئ صحية أخرى في نفس الوقت”.

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وأضافت: “وبناء على الوضع الحالي، تقدر منظمة الصحة العالمية الخطر على المستوى العالمي بأنه مرتفع للغاية”.

وأشار البيان أنه حتى 20 مارس، تم الإبلاغ عن تفشي الكوليرا في 24 دولة.

وبحسب المنظمة، فإن الغالبية العظمى من البلدان المتضررة من تفشي وباء الكوليرا موجودة في أفريقيا والشرق الأوسط.