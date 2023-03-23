تقارير: إسرائيل قد تهاجم إيران إذا تجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم 60%

قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية أنها قد تشن ضربة عسكرية على إيران إذا تجاوزت طهران مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

موسكو – سبوتنيك . وحسبما أفادت بوابة “أكسيوس” الإخبارية نقلا عن المسؤول أن إسرائيل لا تريد تعيين تخصيب بنسبة 90% على أنه “خط أحمر” لأن إيران من المحتمل أن تبدأ في تخصيب وتخزين اليورانيوم بمستوى أقل بقليل من المستوى المطلوب لإنتاج سلاح نووي.

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ونقلت البوابة عن المسؤول قوله إن “الإيرانيين استوعبوا موقفنا بالكامل وهم يعرفون ما هو خطنا [الأحمر]”.

وأضاف التقرير، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الإسراع في تسليم طائرات التزود بالوقود من طراز بوينغ KC-46 وطائرة النقل العسكري الاستراتيجية، التي اشترتها تل أبيب العام الماضي، استعدادًا لمواجهة عسكرية محتملة مع إيران.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تريد استلام طائرة واحدة على الأقل بحلول نهاية عام 2024. وأضاف المسؤولون أن أوستن أبلغ نتنياهو أنه سيكون من الصعب على واشنطن تسريع التسليم بسبب الاحتياجات العسكرية الأمريكية.

وكانت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية قد نقلت عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.

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وذكرت: “تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% – وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي”.

وأضافت أن “إيران كانت قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، أن أجهزة الطرد المركزي لديها مهيأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%”.

من جهتها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران.