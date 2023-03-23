أنطونوف: الغرب بقيادة واشنطن يدفع العالم إلى خط خطير وراءه كارثة نووية

أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن دول الغرب بقيادة الولايات المتحدة، بقرارها تزويد كييف بذخيرة تحتوي يورانيوم منضب، تدفع العالم إلى خط خطير وراءه كارثة نووية.

واشنطن – سبوتنيك . وقال أنطونوف، حسب بيان السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة:

“يبدو أن الغرب المستنير بقيادة واشنطن قرر دفع البشرية إلى خط خطير، تظهر وراءه كارثة نووية”.

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وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أعلنت أنابيل غولدي، نائب وزير الدفاع البريطاني، أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود كييف بالذخيرة، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لن تترك دون رد، عزم بريطانيا إمداد أوكرانيا بذخيرة تحوي يورانيوم منضب.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، أنه إذا بدأ الغرب الجماعي باستخدام أسلحة ذات مكون نووي، فستضطر روسيا إلى الرد.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

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وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.