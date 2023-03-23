بايدن يزور كندا لمناقشة دعم أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا

ينطلق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إلى كندا بزيارة رسمية، وستكون هذه الزيارة الأولى له إلى هذا البلد.

واشنطن – سبوتنيك . وسوف تستغرق زيارة بايدن إلى كندا يومين. خلال زيارته، سيلتقي الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والسيدة الأولى، والعديد من المسؤولين رفيعي المستوى بما فيهم وزير الخارجية ووزير المالية. وخلال اليوم الأخير للزيارة، سيلقي بايدن خطابا أمام البرلمان الكندي.

العملية العسكرية الروسية الخاصة مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: بايدن يريد “هزيمة “روسيا لكنه يخشى “انتصار” أوكرانيا

وبحسب بيانات البيت الأبيض، يعتزم بايدن خلال زيارته التأكيد على التزام واشنطن بالشراكة مع أوتاوا، وتعزيز التعاون في زيادة الأمن المشترك وتنفيذ الأهداف الديمقراطية. وسيدور لقاءه مع ترودو، على وجه الخصوص، حول الجهود لدعم أوكرانيا، تعزيز الضعط على روسيا بواسطة العقوبات، وقضايا التجارة، الهجرة، تغير المناخ وغيرها.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا .

من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.