المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكر غوتيريش على دعم البعثة في محطة زابوروجيه

شكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعمه لبعثه الوكالة في محطة زابوروجيه النووية.

موسكو – سبوتنيك . وكتب غروسي في تغريدة: “أقدر دعم الأمم المتحدة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضرورية، الهادفة لحماية محطة زابوروجيا الأوكرانية، وأعول على مواصلة التعاون خلال حل هذه المشكلة ومشاكل دولية هامة أخرى”.

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هذا، وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.

وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها؛ ومنذ آذار/ مارس، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.