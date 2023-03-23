مدفيديف عن خطة الصين حول أوكرانيا: يجب أن تدرس في واشنطن وكييف

موسكو – سبوتنيك . قال مدفيديف في مقابلة كبيرة مع الصحفيين، بما فيهم وكالة “سبوتنيك”: “الصين قدمت خطة تسوية في أوكرانيا، وقال رئيسنا الأمس: “نعم، هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام”. لكن لتنفيذ أي خطة، يجب أن تكون هناك إرادة، ويجب أن تُدرَس الخطة ليس عندنا فقط، بل على الأقل في واشنطن وكييف، وهذا لم نراه الآن”.