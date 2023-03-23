دولة أوروبية تعلن إيقاف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بسبب نفاد مستودعاتها

أعلن رئيس جمهورية التشيك، يوم أمس الأربعاء، أن بلاده لم تعد قادرة على مساعدة أوكرانيا عسكريا من خلال توريد الأسلحة، وذلك بسبب النقص الذي تعاني منه مستودعاتها العسكرية.

جاءت تصريحات الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، خلال مقابلة خاصة مع صحيفة “Süddeutsche Zeitung” الألمانية قال خلالها إن “جمهورية التشيك ساعدت أوكرانيا قدر الإمكان في نقل وتوريد الأسلحة والبلاد غير قادرة على إنتاج الذخيرة بشكل كاف والمستودعات العسكرية باتت تعاني من نقص ملموس”.

وفقا للرئيس التشيكي فإن بلاده لديها الفرصة في توسيع الإنتاج في مجال الدفاع الجوي والذخيرة، ولكن هناك مشكلة بسبب نقص العمالة مع معدل البطالة الحالي المنخفض للغاية في الجمهورية، لافتاً إلى أن الخروج من الوضع يتطلب جذب العمال من أوكرانيا.

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كما وافق بافيل على قرار ألمانيا بنقل دبابات “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا، والذي “فتح الباب أمام جميع الدول الأخرى”، مشيراً إلى أن كييف بحاجة إلى عربات مدرعة ومدفعية وذخيرة وأنظمة دفاع جوي من أجل “هجوم ناجح”.