"التايمز": فرقة خاصة أوكرانية ترتبط بالاستخبارات الأمريكية

أشار تقرير إعلامي بريطاني عن فرقة خاصة أوكرانية تحدد أهدافها بواسطة أقمار صناعية تابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية.

بحسب التقرير الذي نشرته “التايمز” البريطانية فإن الحديث هنا عن فرقة خاصة شكليا تعتبر تابعة للشرطة، وتعمل بشكل وثيق مع المديرية العامة للمخابرات الأوكرانية.

وحسب زعم قائد المجموعة، تقوم الفرقة باختيار مهامها بنفسها محددة الأهداف المحتملة من خلال أجهزة لوحية مرتبطة بالأقمار الصناعية لوكالة الاستخبارات الأمريكية، بحسب ما جاء في التقرير.

أضاف التقرير أن أغلب مهام الفرقة الخاصة في الوقت الحالي هي رمي القنابل وضبط نيران المدفعية.

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