ميدفيديف: أوكرانيا جزء من روسيا

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أن أوكرانيا تعد جزءا من الأراضي الروسية، موضحا أنه لأسباب جيوسياسية وتاريخية حصل هذا الانقسام.

وأكد ميدفيديف خلال مقابلة صحفية مع وكالة “سبوتنيك”، أن الحدود الحالية هي وهمية فهذه الأراضي التي لطالما كانت دائمًا جزءًا من الإمبراطورية الروسية، وهذا أمر واضح ومفهوم، باستثناء بعض المناطق التي تم ضمها نتيجة الحرب العالمية الثانية.

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وأضاف ميدفيديف قائلا: “إن الشعب الروسي لطالما عاش على هذه الأراضي التي تعد جزءا من روسيا الكبرى”.

وأشار ميدفيديف إلى أنه كان لديه انطباع بأن الدول الغربية لا تصدق ولا ترى درجة تصميم روسيا على شن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ونتيجة لذلك أخطأت الحسابات.