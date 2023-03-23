تقارير: عرض قطري جديد لشراء مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير إعلامية أن الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، بصدد تقديم عرض قياسي لشراء نادي مانشستر يونايتد.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية أن عرض جاسم بن حمد سيكون قياسيًا، لكنها في الوقت ذاته، لم تحدد المبلغ، مشيرةً إلى أنه سيكون الأكبر في عالم الرياضة.

وأوضحت الشبكة أنه من المنتظر أن يكون هناك ما لا يقل عن خمسة عروض وقد تصل إلى ثمانية، على الرغم من أنه ليس جميعها لشراء النادي بالكامل.

ومن المتوقع أن يكون نصف تلك العروض على الأقل من المهتمين بشراء حصة أقلية أو أولئك المستعدين لتقديم خيارات تمويل لأطراف أخرى.

مجتمع عرض قطري رسمي لشراء مانشستر يونايتد.. ما العقبات التي قد تعترضه

يشار إلى أن الشيخ جاسم والسير جيم راتكليف هما المتنافسان الرئيسيان على شراء النادي، ولكن لا يوجد مفاضلة بينهما في الوقت الحالي، حيث قيمت أعلى العروض بنحو 4.5 مليار جنيه إسترليني.

وفي وقت سابق، علق رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، على “عزم ابنه، الشيخ جاسم بن حمد، الاستثمار في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي”، مشيرًا إلى أنه “لا يحبذ هذا النوع من الاستثمارات”.

وقال حمد بن جاسم، في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”: “أنت تعلم أنني لست محبًا لكرة القدم وقد تحدثنا عن ذلك مرارًا”، مضيفًا: “وبالنسبة لي أنا لا أحبذ هذا الاستثمار، رغم أنه قد يكون استثمارًا جيدا”.

وتابع: “بعض أبنائي يحبون ذلك ويناقشون معي دائمًا سبب عدم الاستثمار في ذلك (كرة القدم)، ويضغطون بشدة لكنني أعتقد أن هذا ليس اختصاصي”.