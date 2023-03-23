خبير يوضح سبب ارتفاع نسبة حوادث الفضاء في العالم

أوضح رئيس معهد سياسة الفضاء الروسي، إيفان مويسيف، سبب ارتفاع نسبة حوادث الفضاء في العالم.
ففي لقاء مع “سبوتنيك” قال مويسيف، إن عمليات الإطلاق غير الناجحة، المشابهة لتلك التي حدثت مع صاروخ “Terran-1″، زادت مؤخرًا في العالم بسبب ظهور شركات جديدة تعتمد على مواد رخيصة في صناعة صواريخ خفيفة ولا تقوم باختبارات أولية قبل الإطلاق.
أضاف مويسيف: “في الآونة الأخيرة، زاد عدد الحوادث في العالم على وجه التحديد بسبب حقيقة أن لاعبين جدد يأتون، ومؤسسات جديدة لديها خبرة قليلة. ومن ناحية أخرى، فإنهم يصنعون صواريخ خفيفة بشكل أساسي، ومن الأسهل والأرخص اقتصاديا عدم بناء منصات خاصة للاختبارات الأرضية طويلة الأجل، بل العمل بشكل صحيح بعملية النقل، ومحاولة الإطلاق”.
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في الوقت نفسه، أشار إلى أن التقنيات المضافة المستخدمة في إنشاء “Terran-1” واعدة جدًا في تكنولوجيا الفضاء وتمكن من تقليل تكلفة الصاروخ.
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