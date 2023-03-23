خبير يوضح سبب ارتفاع نسبة حوادث الفضاء في العالم

أضاف مويسيف: “في الآونة الأخيرة، زاد عدد الحوادث في العالم على وجه التحديد بسبب حقيقة أن لاعبين جدد يأتون، ومؤسسات جديدة لديها خبرة قليلة. ومن ناحية أخرى، فإنهم يصنعون صواريخ خفيفة بشكل أساسي، ومن الأسهل والأرخص اقتصاديا عدم بناء منصات خاصة للاختبارات الأرضية طويلة الأجل، بل العمل بشكل صحيح بعملية النقل، ومحاولة الإطلاق”.