جنرال لبناني يكشف لـ"سبوتنيك" ما حدث بين ميقاتي والعسكريين المتقاعدين

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وذلك بعد أن نظموا تظاهرة حاشدة في ساحة رياض الصلح في بيروت، وذلك احتجاجا على تدهور أوضاعهم المعيشية و”تآكل رواتبهم” مع انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار وسط تواجد أمني وعسكري كثيف.

ففي حديث خاص لوكالة “سبوتنيك” قال الجنرال نادر جورج: “صحيح نحن عسكريون متقاعدون ولكن المطالب ليست فقط للعسكريين المتقاعدين، المطالب والحضور ليس لنا فقط في الساحات، نحن مطالبنا تختصر بعدة نقاط، النقطة الأولى، عندما أقرت موازنة 2002 كان سعر صرف الدولار آنذاك 28500 ليرة واليوم 90 ألف ليرة. كان سعر الدولار في السوق السوداء 33000 ليرة واليوم 110000 ليرة، لذلك رواتبنا لم يعد لها قيمة بتاتا”.

وأضاف نادر: “نحن عسكريو الأمن الداخلي محرومون تماما من الطبابة العسكرية، نحن اليوم رواتبنا أكلت لأن أغلب عسكريينا لديهم كرامة ولا يطلبون، يجوعون في بيوتهم ورواتبهم لا تكفيهم، أما كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 70 سنة ولا يستطيعون العمل فرواتبهم ضئيلة جدا يعني رواتبنا تساوي فقط 4% من قيمتها الأصلية.

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وعن اللقاء الذي جمعه بميقاتي، تابع نادر: “لقد قابلنا رئيس الحكومة، ليس لديه شيئا يعد به سوى الكلام غير المسؤول وغير الدقيق، وليس لديه أي شيء بين يديه يستطيع أن يعدنا به، هو يقول لا يوجد مال يعني رئيس السلطة التنفيذية “ينق” أي بالبكاء والطلب فبدلا من أن نشتكي له صار هو الذي يشتكي لنا، لذلك نحن عارفون أنه لا يملك القدرة على فعل أي شيء لذلك سنعطي المجال لاجتماع مجلس الوزراء وإلا نحن مستمرون في التصعيد”.

وقال نادر: “اليوم إذا لم تكن قادرا على فعل شيء فاجلس في منزلك وغيرك سيستطيع أن يفعل، لقد قلت أثناء مقابلة رئيس الحكومة، لا يجب عليك أن تشتكي يا سيادة الرئيس، نحن الذين جئنا لنشتكي، وأنت يجب أن تجد الحلول، وليس هو عملي أن أفتش عن مصدر الأموال، أنت الذي يجب عليه أن يوقف التهريب، ويسترد الأموال المنهوبة، ووضع اليد على المصارف التي تتاجر بدم الناس، أنت الذي يجب عليه أن يلاقي الحل وليس أنا… أنا أطالب بحقي، للأسف نحن أمام سلطة ساقطة… رئيس سلطة تنفيذية يتباكى أمام المواطن ويشتكي له وضعه للأسف”.

وأوضح نادر: “نحن الآن في أسوأ وضع شهده لبنان منذ الحرب العالمية الأولى ورئيس الحكومة هو أحد الرموز الفاسدة في هذه السلطة وهو الذي ساهم بشكل مباشر وغير مباشر بإفقار خزينة الدولة، أليس هو شخصيا الذي أخذ أرض ثكنة بـ 35 مليون دولار وهو الذي يملك المباني وسط بيروت ويؤجرها للدولة وهو صاحب المليارات، التي أخذها من أمام الناس وهو المسيطر على البريد كله في الدولة؟”

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