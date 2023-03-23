الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" في خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن مقاتلة تابعة لقواتها الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز “سو-24” في منطقة خاركوف.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان اليوم الخميس: “أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية – الفضائية الروسية طائرة من طراز “سو-24″ تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بوغوسلافكا في مقاطعة خاركوف”.

بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 16 طائرة من دون طيار و5 صواريخ “هيمارس” في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خاركوف وخيرسون.

وتابع البيان: “في اتجاه دونيتسك، نتيجة للعمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية من مجموعة القوات الجنوبية، تم تحييد أكثر من 250 جنديا أوكرانيا وتدمير 6 دبابات و5 مدرعات وسبع مركبات ومدافع هاوتزر من طراز”دي-20”.

تجدر الإشارة إلى أن مستودع الذخيرة للواء الميكانيكي 53 التابع للجيش الأوكراني كان قد تم تدميره أيضا بالقرب من المنطقة السكنية لاستوتشكينو.

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كما أضاف البيان “في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات الغربية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أرتيموفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية ودفوريتشنايا وبريستوفوي في مقاطعة خاركوف. خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت 70 جنديا أوكرانيا وتدمير عربة قتال مشاة وشاحنتين صغيرتين ومركبة قتالية من طراز”غراد”، بالإضافة إلى نظام مدفعي “إم-777″ أمريكي الصنع”.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه “في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة “فوستوك” من القوات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوغليدار ونوفوميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية”.