الحكومة الإثيوبية تعلن إنشاء إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، إنشاء إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي شمالي البلاد، والتي شهدت خلال العامين الماضيين صراعات بين جبهة تحرير تيغراي والقوات الحكومية.

ونقلت صحيفة “الانتباهة” عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، إنه تم إنشاء إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي، فيما يمثل خطوة رئيسية لتنفيذ خطة سلام لإنهاء الحرب هناك.

وأوضح بيان الحكومة الإثيوبية أنه تقرر تعيين مسؤول كبير في جبهة تحرير شعب تيغراي رئيسا للحكومة المؤقتة في الإقليم.

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وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تغريدة: “تعيين غيتاتشو رضا رئيسا للإدارة المؤقتة لمنطقة تيغراي”، وهي الخطوة التي جاءت غداة شطب البرلمان الإثيوبي، أمس الأربعاء، اسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من قائمة المنظمات الإرهابية بعد حرب أهلية استمرت عامين.