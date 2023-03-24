لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي تصادق على عضوية فنلندا في "الناتو"

صادقت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي، اليوم الخميس، على عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكرت وكالة “الأناضول”، أن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي صادقت على مشروع قانون عضوية فنلندا في الناتو.

#عاجل | لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي تصدق على مشروع قانون عضوية فنلندا في الناتو — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 23, 2023

يشار إلى أن الموافقة النهائية لا تزال تحتاج إلى مصادقة الجلسة العامة للبرلمان.

وفي وقت سابق اليوم، وقع الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، الوثائق اللازمة لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وجرت مراسم التوقيع، خلال جلسة للحكومة؛ حيث وقع نينيستو على مقترح الحكومة، للتصديق على انضمام البلاد إلى حلف الناتو، ووثائق أخرى تتعلق بالتزامات فنلندا تجاه الحلف.

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وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية الناتو، في 17 أيار/مايو 2022، على خلفية التطورات بعد العملية الروسية الخاصة في إقليم دونباس.

وحتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو، من قبل دولتين فقط من أصل 30، وهما هنغاريا وتركيا.