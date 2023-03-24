مصدر في الخارجية السعودية يؤكد بدء محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية

أكد مصدر في وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، بدء مباحثات مع سوريا، وذلك تعليقا على ما تداولته وسائل إعلام أجنبية، في هذا الشأن.
ونقلت قناة الإخبارية السعودية الحكومية عن المصدر أنه “في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فالبحث جار مع المسؤولين في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية”.
وكانت مصادر خاصة لـ “سبوتنيك” كشفت عن أن المملكة العربية السعودية ستستأنف العمل في قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق قريبا.
كشف مصدر في وزارة الخارجية للإخبارية عن بدء مباحثات مع سوريا، وذلك تعليقاً على ما تداولته بعض وسائل إعلام دولية
وبيّن المصدر أنه في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فالبحث جار مع المسؤلين في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية#الإخبارية
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 23, 2023
وقالت المصادر إن وساطة روسية إماراتية أفضت إلى تذليل العقبات أمام البلدين العربيين، وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية السعودية بدمشق، بعد عيد الفطر منتصف شهر أبريل/نيسان، بعد ما يزيد على 10 سنوات من القطيعة.
وأضافت المصادر أن العمل جار على إعادة افتتاح البوابات الدبلوماسية الرسمية بين سوريا والسعودية، وذلك بعد جهود دولية وعربية جرت في هذا الإطار.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أغلقت سفارتها بدمشق في مثل هذه الأيام من شهر مارس/ آذار عام 2012، لتنقطع بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين طيلة سنوات الحرب على سوريا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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