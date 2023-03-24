مصدر في الخارجية السعودية يؤكد بدء محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية

كشف مصدر في وزارة الخارجية للإخبارية عن بدء مباحثات مع سوريا، وذلك تعليقاً على ما تداولته بعض وسائل إعلام دولية

وبيّن المصدر أنه في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فالبحث جار مع المسؤلين في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية#الإخبارية

— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 23, 2023