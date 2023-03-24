مراسل "سبوتنيك": إصابة 5 أشخاص جراء عدوان صاروخي على دير الزور شرقي سوريا‎‎

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وقال مراسل “سبوتنيك” في دير الزور إنه تم نقل المصابيين إلى مشفى دير الزور العسكري، ومشفى الأسد الطبي في المدينة.

مراسل “سبوتنيك”: دوي انفجارات في محيط دير الزور شرقي سوريا‎‎

وأضاف المراسل إن “المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة مجهولة استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية الواقعان في حي هرابش شرق مدينة دير الزور”.

وأضاف أن “الانفجارات تسببت باندلاع النيران في الموقعين المستهدفين، وسيارات الإطفاء والإسعاف وفرق الدفاع المدني تهرع إلى الموقع”.

كما أكدت مصادر أمنية في دير الزور لـ “سبوتنيك” أن طائرة مجهولة، يعتقد أنها تابعة للعدو الاسرائيلي، قامت بإطلاق عدد من الصواريخ من داخل الأراضي العراقية شرقا، باتجاه مدينة دير الزور من الجهة الشرقية.

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.