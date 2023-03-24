مراسل "سبوتنيك": تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء مدينة الحسكة شرقي سوريا

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وقال مراسل “سبوتنيك” في الحسكة إن طائرات يعتقد أنها تابعة للجيش الأمريكي تفتح جدار الصوت فوق أحياء المدينة.
مراسل “سبوتنيك”: إصابة 5 أشخاص جراء عدوان صاروخي على دير الزور شرقي سوريا
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وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مراسل “سبوتنيك” بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا.
وقال مراسل “سبوتنيك” في دير الزور، إن “المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة مجهولة استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية الواقعان في حي هرابش شرق مدينة دير الزور”.
كما أفاد المراسل بإصابة 5 أشخاص جراء عدوان صاروخي على مدينة دير الزور، مشيرا إلى إنه تم نقل المصابيين إلى مشفى دير الزور العسكري، ومشفى الأسد الطبي في المدينة.
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