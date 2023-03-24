مراسل "سبوتنيك": تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء مدينة الحسكة شرقي سوريا

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وقال مراسل “سبوتنيك” في الحسكة إن طائرات يعتقد أنها تابعة للجيش الأمريكي تفتح جدار الصوت فوق أحياء المدينة.

مراسل “سبوتنيك”: إصابة 5 أشخاص جراء عدوان صاروخي على دير الزور شرقي سوريا‎‎

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مراسل “سبوتنيك” بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي‎‎ سوريا.

وقال مراسل “سبوتنيك” في دير الزور، إن “المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة مجهولة استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية الواقعان في حي هرابش شرق مدينة دير الزور”.