زعيم الحزب الوطني التركي المرشح للرئاسة يتعهد بمغادرة الناتو إذا فاز بالانتخابات القادمة

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أنقرة – سبوتنيك . وقال برينجك: “قرار حزبنا الانسحاب من الناتو، ومبرراته ثقيلة للغاية. وبحسب استطلاعات الرأي فإن 80٪ من الأتراك يعتبرون الولايات المتحدة الأمريكية تهديدًا، و70٪ من الشعب التركي يعتبرون روسيا والصين صديقين”.

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وأضاف: “تحت حكمنا ستنسحب تركيا بالتأكيد من حلف شمال الأطلسي، لأن الناتو يشكل التهديد الوحيد لتركيا”.

و”الحزب الوطني” هو حركة يسارية تتمسك بمواقف الرئيس الأول لتركيا، مصطفى كمال أتاتورك، تهدف للجمع بين الاشتراكيين والثورانيين والقوميين الأتراك والكماليين، ذات توجه مناهض للغرب والولايات المتحدة. يعتبر الحزب نفسه الخليفة القانوني لحزب العمال والفلاحين الاشتراكي، الذي تأسس عام 1919.

تأسس الحزب عام 1992 باسم حزب العمال وغير اسمه إلى “الحزب الوطني” عام 2015 في مؤتمر استثنائي، وهو غير ممثل في البرلمان التركي، لكنه قوة مؤثرة خاصة في الأقاليم، ويوجد حاليًا أكثر من 50 ألف عضو في الحزب.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ستجرى في موعدها المقرر يوم 14 أيار/مايو المقبل.