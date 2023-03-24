سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تتجمع وتتحضر لهجوم عسكري شامل

كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لاختراق خط المواجهة بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.

وقال روغوف لوكالة “سبوتنيك” إن الهجوم قد يبدأ في الأيام المقبلة، حيث يقوم مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية بتجميع احتياطيات إضافية وعربات مصفحة في المنطقة وسيحاولون الدفع بقوات كبيرة للهجوم لمحاولة الاختراق من خلال الاستطلاع.

وأشار روغوف إلى أن التحركات والهجوم العسكري قد يبدأ في الأيام المقبلة، وهناك دلالات على وتيرة انتقال وتعزيز المجموعة الأوكرانية.

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وأكد روغوف في نفس الوقت على أن بعض السكان يستعدون في مقاطعة زابوروجيه لمواجهة العدو المسلح بالكامل.