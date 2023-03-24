ميدفيديف: لا يمكن استبعاد أي شيء وإذا لزم الأمر نصل إلى كييف أو لفوف

صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، متحدثا عن العملية العسكرية الخاصة، بأنه لا يمكن استبعاد أي شيء، مؤكدا أنه “إذا لزم الأمر” فسيصل الجيش الروسي إلى كييف أو لفوف من أجل القضاء على “المرض”.
موسكو – سبوتنيك. وقال ميدفيديف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية البارزة، ومن بينها وكالة “سبوتنيك”: “لا يمكن استبعاد أي شيء هنا. إذا كانت هناك حاجة للوصول إلى كييف، فيجب الذهاب إلى كييف، أو إلى لفوف، يعني يجب الذهاب إلى لفوف من أجل القضاء على هذا المرض”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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