ميدفيديف: لا يمكن استبعاد أي شيء وإذا لزم الأمر نصل إلى كييف أو لفوف

موسكو – سبوتنيك . وقال ميدفيديف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية البارزة، ومن بينها وكالة “سبوتنيك”: “لا يمكن استبعاد أي شيء هنا. إذا كانت هناك حاجة للوصول إلى كييف، فيجب الذهاب إلى كييف، أو إلى لفوف، يعني يجب الذهاب إلى لفوف من أجل القضاء على هذا المرض”.