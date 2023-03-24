ميدفيديف: انتهت الديكتاتورية الأنغلوساكسونية وعصر الاتفاقات الإقليمية قادم

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن العالم تغير جذريا دون رجعة، مؤكدا أنه وضع حد لإملاءات الدول الأنغلوسكسونية، وأن العصر القادم هو للاتفاقيات الإقليمية مثل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وقال ميدفيديف خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية بارزة، ومنها وكالة “سبوتنيك”: “لقد تغير العالم. لقد تغير بشكل جذري كما لم أكن أتخيله قبل بضع سنوات. ليس هناك عودة إلى الوراء. لن يكون كما كان، للأفضل أو للأسوأ – لا أعرف، ولكن غالبا جيد. تم وضع حد لإملاءات الدول الأنغلوسكسونية على الأقل في ضوء الأحداث الجارية ومحادثات الأمس مع رئيس الصين”.

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وقال ميدفيديف: “بعض المؤسسات الدولية غير فعال، وبعضها قمامة بطبيعتها، مثل المحكمة الجنائية الدولية وبعضها الآخر، وبعضها يعمل”.