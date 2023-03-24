ميدفيديف: العملية العسكرية الخاصة متواصلة ولا مدة محددة لها

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أنه من الخطأ التحدث عن توقيت انتهاء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، داعيا لعدم التسرع في التحدث عن مدة العملية.

وقال مدفيديف خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية الرائدة، بينها وكالة “سبوتنيك”: “فيما يتعلق بمدة استمرار العملية العسكرية الخاصة، آمل ألا تتوقعوا مني الإجابة على هذا السؤال، لأنه سيكون غير دقيق ودعونا لا نتسرع”.

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وشدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على أن القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، يمكن أن يعطي التقييمات عن مجرى العملية العسكرية الخاصة ومدتها، مضيفا، أن ذلك “لأسباب واضحة، هناك الكثير من العوامل”.