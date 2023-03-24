مرشح للرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": أنقرة مستعدة للدخول في مشاريع التكامل الأورآسي

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وقال برينجيك في مقابلة لوكالة “سبوتنيك” إن “شعب تركيا ليس مستعداً فقط للدخول في مشاريع التكامل الآوراسية، ولكن أيضا أن يكون في أوراسيا”.

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واعتبر برينجيك أن تركيا اليوم هي واحدة من البلدان الثلاثة التي تشن كفاحاً مسلحاً ضد القوات غير المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن تركيا وسوريا وروسيا تقود كفاحا مسلحا ضد الولايات المتحدة.