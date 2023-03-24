مرشح للرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": أنقرة مستعدة للدخول في مشاريع التكامل الأورآسي

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وقال برينجيك في مقابلة لوكالة “سبوتنيك” إن “شعب تركيا ليس مستعداً فقط للدخول في مشاريع التكامل الآوراسية، ولكن أيضا أن يكون في أوراسيا”.
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05:07 GMT
واعتبر برينجيك أن تركيا اليوم هي واحدة من البلدان الثلاثة التي تشن كفاحاً مسلحاً ضد القوات غير المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن تركيا وسوريا وروسيا تقود كفاحا مسلحا ضد الولايات المتحدة.
وتابع بالقول إنه على الصعيد الاقتصادي تتطور تركيا الآن في المنطقة الآوراسية، تركيا دولة أورآسية ليس فقط في مجال الأمن، ولكن أيضا في الاقتصاد والثقافة.
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