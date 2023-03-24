مفوضة أوروبية تعلن زيارة تونس برفقة وزير الداخلية الإيطالي لبحث ملف الهجرة

أعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، عن زيارة تونس برفقة وزير الهجرة الإيطالي لإجراء مباحثات حول ملف الهجرة.

ووفقا لموقع قناة “نسمة” التونسية، أكدت يوهانسون أن زيارتها إلى تونس ستكون خلال الشهر المقبل، معلنةً مرافقة وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، وربما مع نظيره الفرنسي أيضا.

التونسيون يتصدرون قائمة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا

تصريحات المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، جاءت على هامش القمة التمهيدية للحزب الاشتراكي الأوروبي في بروكسل، الخميس.

وقالت: “يجب علينا تكثيف الاتصالات مع بلدان المنشأ والعبور لمنع المغادرة غير النظامية للمهاجرين؛ لأن طريق الملاحة المارّة عبر وسط البحر المتوسط، تُعدّ خطيرة للغاية، يفقد كثير من الناس حياتهم عليها”.

وشددت على أنه “علينا الاستثمار في المسارات القانونية، لذلك سأذهب إلى تونس مع الوزير الإيطالي لمناقشة هذا الأمر”.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد أعلنت، في يوليو/ تموز الماضي، أن التونسيين جاؤوا في صدارة المهاجرين إليها، بعد وصول 7170 تونسيا ضمن قوارب الهجرة إلى البلاد، فيما احتل المصريون المرتبة الثانية بـ 6636 مصريا، ثم بنغلاديش بـ 5996 شخصا، ثم أفغانستان وسوريا وساحل العاج.

ووفق الإحصاءات، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين وصل إلى 39 ألفا و285 شخصا حتى 29 يوليو 2022، أي في غضون 7 أشهر من العام الماضي، وذلك مقابل وصول 28 ألفا و400 مهاجر على امتداد كامل العام الماضي، و13 ألفا و300 مهاجر في العام 2020.