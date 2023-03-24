اتحاد الصناعات العراقي يعلن المشاركة في العديد من المعارض الخارجية

أعلن اتحاد الصناعات العراقي عن مشاركته في العديد من المعارض الخارجية خلال الفترة المقبلة.

ووفق تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد رئيس اتحاد الصناعات العراقي، عادل عكاب، اليوم الجمعة، أن “هناك الكثير من المشاركات الخارجية التي ستفتح منافذ للعراق”، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب وجود “ترويج عبر المشاركات الخارجية”.

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وقال عكاب: “هناك منظمات دولية عرضت على العراق الإسهام في الدعم لمشاركة القطاع الصناعي الخاص في الخارج”، لافتا إلى أن “هذه أول مرة في التاريخ يشارك فيها العراق في المعارض الدولية”.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن بلاده شاركت في مشروع “حلال في إسطنبول، واليوم في غولفود في دبي، وسيتم التوجه إلى أثينا، ومن ثم الذهاب إلى إسطنبول، لافتا إلى وجود معارض في الرياض والخرطوم”.

وعن حركة التصدير العراقية، قال عكاب: “هناك قرابة (60) مادة يتم تصديرها لكل دول العالم، خصوصا أوروبا وأستراليا وأمريكا، إضافة إلى السوق العربية، وفي مقدمة هذه المواد العصائر، ومنها عصائر الكرونجي”.

وأوضح أن المشاركة في معرض غولفود دبي، أثبتت وجود إقبال شديد على التمور والمواد الغذائية العراقية”، مشيرا إلى “وجود 22 منفذاً في دبي لهذه المواد وخاصة شركة فستقة، بالإضافة إلى وجود المكسرات وغيرها من المواد”.