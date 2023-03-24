إيلون ماسك ينفي تقارير عن خطط مزعومة لصناديق سعودية وإماراتية للاستثمار في "سبيس إكس"

نفى إيلون ماسك تقارير عن خطط مزعومة لصناديق سعودية وإماراتية للاستثمار في سبيس إكس.

موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات صحفية له، نفى رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الجمعة، تقارير إعلامية تفيد بأن مؤسسات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تعتزم الاستثمار في شركته لتصنيع المركبات الفضائية سبيس إكس.

مجتمع إيلون ماسك يجمع 7 مليارات دولار أخرى لدعم صفقة “تويتر”.. وأمير سعودي بارز بين الممولين

وتحدثت وسائل إعلام عن أن شركة تابعة لصندوق الاستثمار السعودي (بديل)، وشركة الاستثمار الإماراتية (ألفا أبو ظبي)، تخططان للاستثمار في سبيس إكس.

وقال ماسك ردا على رسالة حول هذه المبادرات التي تتحدث عنها وسائل الإعلام: “ليس صحيحا”.

في غضون ذلك، ذكرت “بلومبرغ”، يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر، أن الإدارة الأمريكية لديها مخاوف بشأن نفوذ ماسك المتزايد، الذي يسيطر على الشركات في الصناعات الحيوية في البلاد.

وعلى وجه الخصوص، تعتقد الإدارة أن ماسك قد يكون عرضة للتلاعب الأجنبي فيما يتعلق بالتمويل من الشرق الأوسط وبصمة تسلا المتزايدة في الصين.