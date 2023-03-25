الصين تتحدث عن "عودة سوريا إلى الأسرة العربية" بعد إعادة افتتاح سفارتها في السعودية

علقت الصين، اليوم الجمعة، على بدء مباحثات بين المملكة العربية السعودية وسوريا، بشأن إعادة فتح ‏سفارتيهما في الرياض ودمشق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: “ترحب الصين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين سوريا والسعودية لإعادة فتح سفارتيهما في البلدين”.

وتابعت مؤكدة: “ستساعد عودة سوريا إلى الأسرة العربية على تحقيق التضامن وتنشيط الدول العربية، اسمحوا لي أن أؤكد مرة أخرى أن الصين تدعم بقوة الدول العربية في تعزيز التضامن والتنسيق والاستقلال الاستراتيجي، وندعم الجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة”.

وكالات: سوريا والسعودية تتفقان على إعادة فتح سفارتي البلدين

وكان مصدر في وزارة الخارجية السعودية أكد، أمس الخميس، بدء مباحثات مع سوريا، حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية.

وكانت مصادر خاصة لـ “سبوتنيك” كشفت عن أن المملكة العربية السعودية ستستأنف العمل في قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق قريبا.

وقالت المصادر إن وساطة روسية إماراتية أفضت إلى تذليل العقبات أمام البلدين العربيين، وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية السعودية بدمشق، بعد عيد الفطر منتصف شهر نيسان/ أبريل المقبل، بعد ما يزيد على 10 سنوات من القطيعة.

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وأضافت المصادر أن العمل جار على إعادة افتتاح البوابات الدبلوماسية الرسمية بين سوريا والسعودية، وذلك بعد جهود دولية وعربية جرت في هذا الإطار.