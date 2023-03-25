دونيتسك: الغرب يدفع أوكرانيا إلى شن هجوم مضاد

وقال بوشيلين على الهواء في قناة “روسيا-24” التلفزيونية: “نرى أن الغرب، ولا سيما أمريكا، يدفع الآن نظام كييف لشن هجوم مضاد. هناك حاجة إلى الانتصارات، وهناك حاجة إلى بعض التبريرات، لماذا يتم ضخ مبلغ ضخم من الموارد المالية واللوجستية في الخطة العسكرية”.

وأضاف، “بالطبع هم يستعدون. بالطبع، نرى تراكم وتحويل نوع معين من قوات الاحتياط، بما في ذلك الاحتياط الذي تم تدريبه في الدول الأوروبية. ونرى أيضًا نقل المعدات. ولكن، هل سيكون مثل هذا هجوم مضاد فخم، أم أنه مجرد دعاية … بالطبع، القيادة العسكرية لبلدنا تسيطر بشكل كامل على الموقف وهي تتخذ إجراءات قد تعمل حتى على إحباط مثل هذه المحاولات من قبل كييف”.