مراسل "سبوتنيك" في دير الزور: قصف صاروخي يستهدف القواعد الأمريكية في حقول النفط بريف المحافظة

وأضافت المصادر المحلية: “توجيه عدة ضربات صاروخية على قاعدة حقل “الكونيكو” للغاز الطبيعي الذي تتخذه القوات الأمريكية كقاعدة عسكرية لاشرعية لها بريف دير الزور الشمالي”.

وقالت المصادر أن أصواف الانفجارات هزت أرجاء المنطقة المحيطة بقاعدة “كونيكو” جراء القصف الصاروخي، مع تصاعد أعمدة الدخان في هذه الأثناء من داخلها.