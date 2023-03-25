"أنصار الله" تعلن تعليق رحلات المنظمات الدولية عبر مطار صنعاء

أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية، تعليق الرحلات الجوية الخاصة بالمنظمات الدولية العاملة في اليمن عبر مطار صنعاء الدولي لمدة أسبوع، ردا على إيقاف الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني في اليمن، بيع تذاكر الرحلات من وإلى صنعاء.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت هيئة الطيران المدني التابعة لحكومة “الإنقاذ الوطني” المشكلة من “أنصار الله” (الحوثيين)، في بيان نقله موقع وزارة الدفاع في صنعاء “26 سبتمبرنت”، إنها “اتخذت أول إجراء رداً على منع الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي”.

وأضافت أن “الهيئة وجهت إشعاراً إلى كل المنظمات الدولية العاملة في الجمهورية اليمنية بأنه اعتبارا من يوم غدٍ السبت 25 مارس/آذار وحتى يوم الخميس 30 مارس 2023 سيتم إيقاف كافة رحلات المنظمات الدولية بمطار صنعاء الدولي”.

وذكرت الهيئة، أنها “ستسمح لكافة المنظمات العاملة في اليمن بتشغيل رحلاتها في يوم واحد فقط أسبوعيا وهو يوم الجمعة ابتداء من 31 مارس/آذار”.

وبررت هيئة الطيران المدني في صنعاء، إجراءاتها بالقول إن “تعديل رحلات المنظمات الدولية إلى يوم الجمعة من كل أسبوع، بسبب الاستياء والغضب الشعبي الواسع من عدم تشغيل الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي”.

يأتي تعليق “أنصار الله” رحلات المنظمات الأممية عبر مطار صنعاء الدولي لمدة أسبوع، غداة اتهام الجماعة قيادة شركة الخطوط الجوية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، بإيقاف بيع تذاكر السفر لرحلات صنعاء – عمّان – صنعاء، على خلفية تجميد حسابات بنكية للشركة بمناطق سيطرة الجماعة.

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ومن شأن إيقاف بيع التذاكر للرحلات عبر مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان، اقتصار رحلات المطار على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، خاصة بعد انقضاء هدنة الأمم المتحدة في اليمن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعدم التوصل إلى اتفاق على تجديدها.

ويوم الأحد الماضي، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن

جماعة “أنصار الله” جمدت حسابات بنكية للخطوط الجوية اليمنية في مناطق سيطرة الجماعة، محذراً من أن ذلك يهدد بتوقف الرحلات عبر مطار صنعاء.

سبق ذلك توجيه وزير النقل في حكومة “الإنقاذ الوطني” عبد الوهاب الدرة، في الثامن من مارس الجاري، انتقاداً للخطوط الجوية اليمنية بدعوته قيادتها إلى “العمل بمهنية وتسيير الرحلات من مطار صنعاء أسوة بباقي المطارات المحلية.. وتقديم إيضاحات للرأي العام حول أسباب عدم تشغيل وجهتي الهند والقاهرة”.

وفي 16 مايو/ أيار الماضي، انطلقت أول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي بعد 6 أعوام من التوقف، وذلك ضمن اتفاق هدنة الأمم المتحدة المتضمن السماح برحلتين جويتين في الأسبوع إلى الأردن ومصر، إلا أنها انحصرت بثلاث رحلات أسبوعياً من وإلى العاصمة الأردنية عمّان.