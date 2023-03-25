بايدن يؤكد عزم أمريكا وكندا مواصلة الضغط على روسيا بعقوبات غير مسبوقة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة وكندا تعتزمان مواصلة الضغط على روسيا عبر فرض عقوبات “تاريخية” غير مسبوقة.

واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، “نعتزم مواصلة الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بواسطة العقوبات التاريخية والرسوم”.

وتعهد بايدن بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا.

أطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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