زيلينسكي يعترف بأن أوكرانيا لا يمكنها بدء هجوم مضاد

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة “يوميوري شيمبون”، “لا يمكننا البدء بعد. لا يمكننا إرسال جنودنا الشجعان إلى خط المواجهة بدون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)”.

وأضاف أن أوكرانيا تنتظر حاليًا توريد الأسلحة من شركائها، وأن الوضع في شرق البلاد “غير موات”.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الجمعة، إنه بعد الاستماع إلى زيلينسكي عبر رابط فيديو، طمأن قادة الاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني بأنهم سيساعدون كييف في الانتصار في النزاع ضد روسيا، التي بدأت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

يوم الخميس، دعم قادة الاتحاد الأوروبي خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا، وعمليات الشراء المشتركة لقذائف المدفعية، وتطوير قدرات الإنتاج العسكري الخاصة بأوروبا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة ماكرون: زعماء الاتحاد الأوروبي يعدون زيلينسكي بالمساعدة في “هزيمة” روسيا

في وقت سابق من الأسبوع، وافق الاتحاد الأوروبي على خطة بملياري يورو (2.14 مليار دولار) لتزويد أوكرانيا بمليون طلقة ذخيرة.

وبحسب ما ورد تستعد أوكرانيا لشن هجوم مضاد ضد روسيا في ربيع هذا العام، حيث أعرب عدد من المسؤولين الغربيين بمن فيهم ماكرون، عن استعدادهم لمساعدة كييف.