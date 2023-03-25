مقتل 25 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث حافلة بنيجيريا

لقى 25 شخصا مصرعهم وأُصيب 10 آخرون بجروح خطيرة في حادث حافلة في ولاية باوتشي شمالي نيجيريا، حسبما أفادت شرطة المرور يوم الجمعة.

وقال يوسف عبد الله، قائد الفيلق الفيدرالي للسلامة على الطرق في باوتشي، للصحفيين في مؤتمر صحفي إن الحافلة التي كان على متنها 35 شخصا، من بينهم السائق، فُقدت السيطرة عليها، وتحطمت بعدما فقدت إطارا في منطقة كاتاجوم بالولاية يوم الخميس.

وأضاف أنه تم التأكد من وفاة جميع القتلى في الموقع، موضحا أن الحافلة انقلبت عدة مرات بسبب فقدان السيطرة عليها.

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وأشار أيضا إلى أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى حكومي بالولاية.