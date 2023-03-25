قتيلان و7 مفقودين في حريق بمصنع شوكولاتة في بنسلفانيا

موسكو – سبوتنيك. وأضافت القناة الأمريكية، أنه تم نقل ستة أشخاص آخرين على الأقل إلى المستشفى، ولم يتم تحديد خطورة إصاباتهم.

وبحسب القناة التلفزيونية، أفاد شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجار في معمل الحلويات، وشاهدوا النيران على إثره، ويُعتقد أن سبب الانفجار كان تسرب غاز، لكن التحقيق في الحادث لم يكتمل بعد.