قتيلان و7 مفقودين في حريق بمصنع شوكولاتة في بنسلفانيا

لقى شخصان على الأقل مصرعهما ومازال سبعة في عداد المفقودين في انفجار، أعقبه نشوب حريق في مصنع شوكولاتة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وفقًا لقناة “إيه بي سي” المحلية، نقلا عن الشرطة.
موسكو – سبوتنيك. وأضافت القناة الأمريكية، أنه تم نقل ستة أشخاص آخرين على الأقل إلى المستشفى، ولم يتم تحديد خطورة إصاباتهم.
وبحسب القناة التلفزيونية، أفاد شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجار في معمل الحلويات، وشاهدوا النيران على إثره، ويُعتقد أن سبب الانفجار كان تسرب غاز، لكن التحقيق في الحادث لم يكتمل بعد.
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ويمكن مشاهدة في اللقطات التي تعرضها وسائل الإعلام أحد المباني قد انهار جزئيًا.
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