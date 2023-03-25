القوات الروسية تدمر مدفع "كراب" بولندي ذاتي الدفع في أوكرانيا

دمرت القوات الروسية في اتجاه سيفيرسك مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز كراب بولندي الصنع، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة “سبوتنيك”.

وأضاف المتحدث، “في اتجاه سيفيرسك، حددت وحدات الاستطلاع التابعة لفيلق الجيش الثاني موقع جبل المدفعية الأوكرانية كراب ذاتية الدفع، المصنوعة في بولندا.. وقد تم تدمير قاعدة مدفعية العدو مع الطاقم باستخدام قاذفة صواريخ غراد المتعددة”.

وأضاف أن القوات الروسية دمرت أيضًا نقطة مراقبة أوكرانية وموقع إطلاق نار للعدو بالقرب من قرية جورجيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة زيلينسكي يعترف بأن أوكرانيا لا يمكنها بدء هجوم مضاد

في وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة “يوميوري” اليابانية، “لا يمكننا البدء بعد. لا يمكننا إرسال جنودنا الشجعان إلى خط المواجهة بدون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة)”.