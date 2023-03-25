مسؤول في دونيتسك يصف التعبئة العسكرية في أوكرانيا بالوحشية

وقال غاغين لوكالة “سبوتنيك: إنه يمكن استنتاج أن التعبئة الحالية في أوكرانيا تتعلق بشكل رئيسي بالمناطق الشرقية وفي ضوء حقيقة أن من أرادوا من المناطق الغربية الالتحاق طوعا انتهى بهم الأمر لفترة طويلة في الكتائب النازية أو تم القضاء عليهم.