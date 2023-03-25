مسؤول في دونيتسك يصف التعبئة العسكرية في أوكرانيا بالوحشية

وصف مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، التعبئة التي يتم تطبيقها في المناطق الشرقية من أوكرانيا بالوحشية.
وقال غاغين لوكالة “سبوتنيك: إنه يمكن استنتاج أن التعبئة الحالية في أوكرانيا تتعلق بشكل رئيسي بالمناطق الشرقية وفي ضوء حقيقة أن من أرادوا من المناطق الغربية الالتحاق طوعا انتهى بهم الأمر لفترة طويلة في الكتائب النازية أو تم القضاء عليهم.
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20 مارس, 04:52 GMT
وأضاف غاغين بالقول: “سكان غرب أوكرانيا جبناء إلى حد ما، فقد هرعوا على الفور إلى أوروبا منذ بداية الأعمال العدائية”، لافتا إلى أنه عكس المناطق الشرقية التي يتم فيها تجميع القوات وإرسالها إلى الجبهات عبر مكاتب التجنيد.
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