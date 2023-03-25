مشهد مروع للحظة انفجار مصنع شوكولاتة في أمريكا… فيديو

تعرض مصنع شوكولاتة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية لانفجار مروع أسفر عن وفاة شخصين وفقدان 9 آخرين، وفقا لمسؤولين.
وأظهر مقطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف والحطام من موقع الحادث.
🔥🚨BREAKING: Terrifying explosion, with multiple people inside at chocolate factory in West Reading, Pennsylvania. pic.twitter.com/4ipJsuDxHA
— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 24, 2023
ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية، حيث أوضح قائد شرطة المدينة أن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق.
وتسبب الانفجار في تدمير مبنى رقم 2 بالمصنع بالكامل، بينما ألحق أضرارا بالمبنى الأول.
والمصنع تابع لشركة “آر.إم بالمر” التي تعمل بصناعة الحلوى منذ عام 1948 حسب موقعها الإلكتروني، ويعمل لديها 850 شخصًا.
وما زالت الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار مجهولة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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