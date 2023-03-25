مشهد مروع للحظة انفجار مصنع شوكولاتة في أمريكا… فيديو

تعرض مصنع شوكولاتة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية لانفجار مروع أسفر عن وفاة شخصين وفقدان 9 آخرين، وفقا لمسؤولين.

وأظهر مقطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف والحطام من موقع الحادث.

🔥🚨BREAKING: Terrifying explosion, with multiple people inside at chocolate factory in West Reading, Pennsylvania. pic.twitter.com/4ipJsuDxHA — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 24, 2023

ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية، حيث أوضح قائد شرطة المدينة أن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق.

وتسبب الانفجار في تدمير مبنى رقم 2 بالمصنع بالكامل، بينما ألحق أضرارا بالمبنى الأول.

والمصنع تابع لشركة “آر.إم بالمر” التي تعمل بصناعة الحلوى منذ عام 1948 حسب موقعها الإلكتروني، ويعمل لديها 850 شخصًا.