خلل في نظام تشغيل "شات جي بي تي" الأمريكي يؤدي إلى تسريب بيانات المستخدمين

أدى خلل في نظام تشغيل روبوت المحادثة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والمعروف بـ “شات جي بي تي” إلى تسريب بيانات المستخدمين.

موسكو- سبوتنيك. فوفقا لبيان أصدرته شركة “أوبن إيه آي” المطورة للنظام، فإن بيانات المستخدم الشخصية لـ” شات جي بي تي” تعرضت للاختراق بسبب خلل اكتشفته الشركة لاحقًا.

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وقال البيان الذي أصدرته الشركة اليوم السبت: “إنه وفي يوم الإثنين الماضي، أبلغ المستخدمون عن إخفاقات واسعة النطاق في تشغيل برنامج الدردشة الآلي، حيث تجاوز عدد الشكاوى 1000 في الولايات المتحدة وحدها، كما تم الإبلاغ عن اضطرابات مماثلة في المملكة المتحدة وكندا وإسرائيل”.

وأكد البيان: “أغلقنا “شات جي بي تي” في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب خلل في مكتبة مفتوحة المصدر، سمح لبعض المستخدمين برؤية عناوين من سجل دردشة مستخدم نشط آخر”، مضيفة أن “الخطأ قد تم إصلاحه الآن”.

وقبل ساعات من قيام الشركة بإيقاف تشغيل “شات جي بي تي”، كان من الممكن رؤية الاسم الأول والأخير للمستخدم النشط والبريد الإلكتروني وعنوان الدفع والأرقام الأربعة الأخيرة من بطاقة الائتمان وتاريخ انتهاء صلاحيتها، كما أكد البيان.

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وفي المجموع، تأثر حوالي 1.2 في المائة من مشتركي “شات جي بي تي” بتسريب البيانات، حسبما قالت الشركة، مضيفة أن الرقم “منخفض للغاية”.

يشار إلى أن “شات جي بي تي” قد اكتسب شعبية بعد إطلاقه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حيث جمع أول مليون مستخدم له في أقل من أسبوع، وفي أواخر يناير/ كانون الثاني، قالت شركة مايكروسوفت إنها ستستثمر “مليارات الدولارات” في شركة أوبن أيه آي مطورة النظام.

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