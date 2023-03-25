اخبار العالم

جنبلاط يدعو لحماية الأردن من مخططات إسرائيل

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، إلى حماية الأردن، ردا على استخدام وزير إسرائيلي لخريطة مكتوب عليها إسرائيل، تضم المملكة والأراضي الفلسطينية.

وقال جنبلاط عبر تويتر، أمس الجمعة، “تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف أصبحت ولا تنسوا المشروع الإسرائيلي بالاستيلاء على كل فلسطين”.
وأضاف “أكثر من أي وقت مضى وجب حماية الأردن”، لافتا إلى أن دعمه في كل المجالات فوق كل اعتبار.
وختم بقوله “لا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة دائما وأبدا…”.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد عرض منذ أيام، خلال حفل خريطة لإسرائيل، تضم الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، ما جعل البرلمان الأردني يصوت بالأغلبية لصالح مقترح بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد.
جنبلاط: بايدن وقع رسميا على وثيقة وفاة الدولة الفلسطينية
17 يوليو 2022, 16:10 GMT

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك