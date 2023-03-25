الأردن يدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية

أدان الأردن، اليوم السبت، طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء أكثر من 1000 ‏وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية.‏

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، إن “النشاطات الاستيطانية تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334”.

كما أكد البيان أن “سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية”.

دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة بأن النشاطات الاستيطانية تعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤. pic.twitter.com/yf5uEEEOcU — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 25, 2023

وشدد بيان وزارة الخارجية الأردنية بأن “الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لا شرعية، ولا قانونية، ومرفوضة، ومدانة تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني”.

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وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، طرحت الأسبوع الحالي عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).