اخبار العالم

الأردن يدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية

تم النشر منذُ 42 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أدان الأردن، اليوم السبت، طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء أكثر من 1000 ‏وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية.‏

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، إن “النشاطات الاستيطانية تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334”.
كما أكد البيان أن “سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية”.
وشدد بيان وزارة الخارجية الأردنية بأن “الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لا شرعية، ولا قانونية، ومرفوضة، ومدانة تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني”.
قيادي في “فتح”: التصعيد الإسرائيلي موجه سياسيا ضد عباس لمنع فلسطين من حضور لقاء شرم الشيخ
17 مارس, 17:55 GMT
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، طرحت الأسبوع الحالي عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأشار البيان الختامي لدول الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وفلسطين وإسرائيل والأردن المجتمعة في شرم الشيخ، يوم الأحد الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف أي أنشطة استيطانية عدة أشهر، فضلا عن الالتزام مع الجانب الفلسطيني على استحداث آلية للحد من للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك