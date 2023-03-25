"تيك توك" تحبط مخططات الناتو في أوكرانيا

كشفت صحيفة نرويجية في تقريرا أعدته مؤخراً أن شركة تصنيع أسلحة عسكرية اشتكت من انخفاض في الطاقة الكهربائية في مصانعها، وذلك بسبب مشروع بناء مجاور يقوم بسحب طاقة كهربائية إضافية طائلة.

وذكرت صحيفة VG النرويجية أن شركة تصنيع الأسلحة النرويجية “Nammo” اشتكت من مركز بيانات شركة “تيك توك” المجاور الذي يتم تشييده في المنطقة، حيث يقوم بسحب طاقة كهربائية تؤثر عمليا على الانتاج العسكري للذخيرة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.

وفقًا للتقرير، تقع الشركة في مجمع روفوس البعيدة نحو 100 كيلومتر عن أوسلو، حيث تتوقع توسيع إنتاجها من الذخيرة بشكل كبير للجيش النرويجي وحلفاء الناتو وأوكرانيا، موضحا أن الإنتاج الموسع يحتاج إلى طاقة إضافية.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة “نامو” لإنتاج الأسلحة مورتن براندتسيغ إنه يجب على السلطات الاختيار بين تخزين مقاطع الفيديو الخاصة بالقطط وتوفير وظائف عامة مهمة”، محذرا أنه بدون الوصول إلى طاقة إضافية، لن تتمكن Nammo من زيادة إنتاج الذخيرة.

وقال مدير الاتصالات في الشركة فريدريك تانغيراس والمدير الإداري لشركة “روفوس” أويفيند هانسبراتن أن النرويج ستصبح “أضحوكة” في الناتو إذا تدخلت تيك توك المتهمة بالتجسس في زيادة إنتاج الأسلحة النرويجية للحلفاء وأوكرانيا.