الخارجية الصينية: بكين تؤيد الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون البناء مع واشنطن

أكد وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، أن بكين تؤيد مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون البناء مع الولايات المتحدة الأمريكية.

بكين – سبوتنيك. وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية، قال تشين جانغ في اجتماع مع رجال أعمال أمريكيين، اليوم السبت، إن “بكين تدعو دائما إلى مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المثمر بين الصين والولايات المتحدة”.

وشدد جانغ على أن “موقف بكين لم يتغير بشأن تطوير علاقات سليمة ومستقرة وبناءة مع الولايات المتحدة”.

وتوقع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في وقت سابق، أن يجري الرئيس جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، مكالمة هاتفية قريبا، ولكن لم يتم تحديد الموعد حتى اللحظة.

وقال سوليفان، خلال لقاء صحفي على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، “نتوقع أن يجري الرئيس بايدن والرئيس شي محادثة هاتفية في مرحلة ما في الفترة المقبلة”.

سوليفان: بايدن ونظيره الصيني قد يجريان محادثة هاتفية في وقت قريب

وأضاف: “لا يمكنني تحديد موعد لأنه لا يوجد موعد محدد، لكن الرئيس بايدن أشار إلى رغبته في إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس شي”.