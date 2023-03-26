أوليانوف: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن قريبا عن زيارة غروسي لمحطة زابوروجيه

صرح مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأنه ينتظر أن تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا عن زيارة جديدة لمديرها العام رافائيل غروسي إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقال أوليانوف في تصريح لوكالة “سبوتنيك، ردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أن يزور غروسي المنشأة مرة أخرى في المستقبل القريب: “الزيارة الجديدة حقيقة تماما. ومن المتوقع أن تصدر الوكالة إعلانا رسميا في المستقبل القريب”.

وشكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، في وقت سابق، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعمه لبعثه الوكالة في محطة زابوروجيه النووية.

وكتب غروسي في تغريدة: “أقدر دعم الأمم المتحدة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضرورية، الهادفة لحماية محطة زابوروجيه الأوكرانية، وأعول على مواصلة التعاون خلال حل هذه المشكلة ومشكلات دولية مهمة أخرى”.

وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.

العملية العسكرية الروسية الخاصة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكر غوتيريش على دعم البعثة في محطة زابوروجيه

وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها؛ ومنذ آذار/ مارس الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.