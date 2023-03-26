إضراب في ألمانيا يتسبب بإلغاء عشرات الرحلات للخطوط الجوية التركية

ألغت الخطوط الجوية التركية 49 رحلة طيران إلى ألمانيا خلال يومي 26 و27 مارس/ آذار الجاري، وذلك بسبب إضراب العمال في المطارات الألمانية.

وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إنه جرى إلغاء رحلات مطار إسطنبول- فرانكفورت، ومطار صبيحة غوكتشن – كولن، وكولن – صبيحة غوكتشن، والتي كانت مقررة يوم غد الأحد، بحسب وكالة “الأناضول”.

الخطوط التركية تلغي رحلات إلى ألمانيا غدا على خلفية إضراب العاملين في مطار برلين

بيان الشركة لفت أيضا إلى إلغاء 44 رحلة طيران تجارية كانت مقررة بعد غد الاثنين من مطاري إسطنبول وصبيحة غوكتشن باتجاه مدن هامبورغ، وبريمن، وهانوفار، وفرانكفورت، وشتوتغارت ونورمبرغ، بالإضافة إلى رحلتي شحن.