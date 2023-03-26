بسبب رفض إندونيسا والعراق اللعب أمام إسرائيل.. "فيفا" يلغي قرعة "موندياليتو"

ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرعة كأس العالم تحت 20 عاما “موندياليتو” التي كان من المقرر إجراؤها اليوم الجمعة، في أعقاب طلب إندونيسيا والعراق عدم اللعب مع إسرائيل على أراضيهما.

وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: ” في أعقاب طلب إندونيسيا والعراق بعدم اللعب مع إسرائيل على أرضهم في بطولة العالم لكرة القدم تحت 20 عاما، تم إلغاء القرعة التي كان من المقرر إجراؤها يوم الجمعة في بالي”، بإندونيسيا.

وأضافت القناة أن “الفيفا” لم ترد على استفسار من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم حول هذا الموضوع.

وأوضحت “هذا الأسبوع، طالبت الدولتا المسلمتان الفيفا بعدم المشاركة في مباريات أمام إسرائيل في بطولة موندياليتو”.

פרסום ראשון: בעקבות בקשות להימנע ממשחק מול ישראל – בוטלה הגרלת המונדיאליטו | לידיעה המלאה >>> https://t.co/7rcjSRaba0@YoavBorowitz pic.twitter.com/RbxQKaADFS — כאן חדשות (@kann_news) March 25, 2023

وتابعت “مال الفيفا إلى الاستجابة لطلبهما، بسبب حقيقة أن الدولتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل”.

نشرت وسائل الإعلام في إندونيسيا والهند أن قرار إلغاء القرعة والمشكلة المحيطة باستضافة إندونيسيا المنتخب الإسرائيلي قد يتسبب في قيام الفيفا بنقل موندياليتو من إندونيسيا كليا أو جزئيا.

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بالإضافة إلى ذلك، أفادت وسائل الإعلام ذاتها بأنه يمكن معاقبة إندونيسيا من قبل الفيفا إذا تم إلغاء قرعة موندياليتو بسبب المسألة الإسرائيلية.

أفادت مواقع إخبارية إندونيسية بأن هناك لقاء جمع أمس الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو والسفير الفلسطيني في البلاد، حيث تم التطرق إلى الموضوع.

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وكانت قناة “كان” أفادت قبل أيام، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعمل على السماح للمشجعين الإسرائيليين بالحصول على تأشيرات لحضور كأس العالم تحت 20 عاما في إندونيسيا – على الرغم من الاحتجاجات ضد إسرائيل في البلاد وحقيقة عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين.

يشار إلى أن إسرائيل كانت قد تأهلت لأول مرة في تاريخها للبطولة التي ستقام في 20 مايو/ أيار المقبل.