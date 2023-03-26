ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران والصین إلى ملياري دولار في شهرين

بلغ حجم التبادل التجاري بين إيران والصين حوالي مليارين و98 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 2023.

ونقلت وكالة “إرنا”، مساء اليوم السبت، عن إحصائيات دائرة الجمارك الصينية أن حجم التبادل التجاري للصين مع إيران بلغت ملياري و98 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من 2023.

إيران والصين توقعان وثيقة للتعاون الاستراتيجي الشامل مدتها 25 عاما

وقامت الصين بتصدير بضائع إلى إيران بقيمة مليار و410 ملايين دولار خلال الشهرين الأولين من 2023، مسجلا نموا بنسبة 6 فس المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويشار إلى أنه قبل عامين من الآن، وتحديدا في السابع والعشرين من مارس/ آذار 2021، وقع وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، مع نظيره الصيني وانغ يي، وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين وذلك خلال زيارة المسؤول الصيني إلى إيران، آنذاك.

وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني أن ظريف ونظيره الصيني وقعا وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل والتي تستمر لمدة 25 عاما، ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية، التي لم تعلن تفاصيلها النهائية بعد، استثمارات صينية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بإيران.