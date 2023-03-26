عقب إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار.. بن غفير: آن الأوان لفرض النظام بحوارة

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بانعقاد المجلس الوزراي الأمني المصغر (الكابينت) بشكل سريع، لاتخاذ إجراءات من شأنها “فرض النظام” في بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس بعد إصابة جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار مساء اليوم السبت.

وقال بن غفير رئيس حزب “قوة يهودية” في تصريحات نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “الوقت قد حان لعقد الكابينت وفرض النظام في حوارة”.

وأضاف “بمجرد عودة رئيس الوزراء إلى إسرائيل (من بريطانيا حيث يجري بنيامين نتنياهو زيارة نتتهي غدا الأحد)، يجب اتخاذ قرارات”.

ومضى بن غفير بقوله: “يسير جنود الجيش الإسرائيلي ومستوطنو يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) على الطرق المنكوبة بالإرهاب. يجب فرض النظام”.

إصابة إسرائيليين اثنين بجروح إثر إطلاق نار قرب حوارة شمالي الضفة الغربية

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أصيب جنديان إسرائيليان في عملية إطلاق نار من سيارة عابرة، قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره بحسابه على “تويتر”: “وقع مساء اليوم، إطلاق نار من سيارة عابرة على جنود من الجيش الإسرائيلي كانوا في موقع عسكري في حوارة”.

כוחות הביטחון מנהלים מרדף אחר המחבל. נפרסו חסימות במרחב ומתבצע בידוק בכניסות וביציאות לעיר שכם. דובר צה”ל שב ומבקש שלא להפיץ שמועות, תיעוד מהאירוע או את זהותם של הנפגעים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 25, 2023

وأضاف: “أصيب مقاتل بجروح خطيرة وأصيب مقاتل آخر بجروح متوسطة وتم نقل المقاتلين إلى المستشفى وإبلاغ عائلتيهما”.

وأشار إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية تلاحق منفذ الهجوم، ووضعت حواجز في المنطقة وتجري عمليات تفتيش على مداخل ومخارج مدينة نابلس.

وختم البيان بالقول: “المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يطلب مرة أخرى عدم نشر شائعات أو فيديوهات الحادث أو هوية الضحايا”.